Каждый интернет проект, основным направлением которого являются азартные игры на реальные деньги, предполагает конкретные правила, описывающие права и обязанности сторон. К сожалению, только малая часть игроков онлайн-казино при заполнении формы для регистрации, читает правила SuperBoss – большинство пользователей, преследуя желание быстрее создать учетную запись, просто ставят галочку напротив «Соглашения» нажимают «Регистрация».

Только такая спешка в дальнейшем может сыграть с вами злую шутку. Дело в том, что незнание правил игры SuperBoss либо осознанное игнорирование норм и требований онлайн-казино, не снимает с клиента ответственности. За грубое нарушение условий использования сайта, личный кабинет игрока будет заблокирована, бонусы аннулированы, а деньги и выигрыши списаны. Поэтому необходимо обязательно прочитать правила SuperBoss.

Казино на гривны SuperBoss функционирует на онлайн-рынке игровых автоматов по стандартам ЕС и зарубежной лицензии 145183, выданной уполномоченным регулирующим органом Curacao. Деятельность SuperBoss регламентируется международными нормами права, а финансовые операции осуществляются через корпорацию «AFLAME LIMITED», наземный офис которой находится на Кипре.

Общие положения и правила игры

Несмотря на то, что в казино SuperBoss правила игры на игровых автоматах и остальных настольных играх либо заключение пари на спортивные и киберспортивные матчи похожи с другими азартными залами, однако все-таки имеются определенные нюансы. Периодически клиенты SuperBoss натыкаются на игровые моменты, требующие вспомогательного разъяснения со стороны. На официальном сайте казино и в мобильной версии и SuperBoss правила детально описаны в разделе «Info», во вкладке «Правила и условия».

Правила регистрация

Правила игры на SuperBoss выстраивают развлекательный процесс на электронных слотах в онлайн-казино, а также формируют нюансы и порядок приема ставок, выплату выигрышей и решения спорных моментов. Из этого вытекает, наверное, самое важное правило казино SuperBoss – регистрироваться можно только лицам, достигшим совершеннолетия и пользователям, которые проживают или находятся на момент создания учетной записи на территории государства либо отдельной области, где азартные игры и онлайн-беттинг находятся под запретом. Администрация сайта SuperBoss снимает с себя ответственность за соблюдение таких законопроектов – это долг пользователя.

Правила казино SuperBoss обязывают игроков при заполнении формы для регистрации вводить правдивую и точную личную информацию и в последующем безоговорочное поддержание достоверности конфиденциальных сведений. К примеру, если имело место быть смена фамилии или имени и места жительства – сразу обновить данные в ЛК. Также по правилам SuperBoss с целью проверки личности и подтверждения возраста, онлайн-казино на гривны может в любое время попросить игроков прислать соответствующие документы – сканы паспорта, водительских прав или используемых банковских карт.

Правила игры в SuperBoss запрещают открывать несколько аккаунтов – один клиент может создавать лишь одну учетную запись. Если данные для авторизации были утеряны (при условии невозможности их восстановить), перед регистрацией нового личного кабинета игрок должен сообщить администрацию сайта о намерении создать «Дублирующий аккаунт». Старый счет в казино будет закрыт, а бонусы и выигрыши списаны, без возможности дальнейшего восстановления.

В онлайн-казино SuperBoss правила предусматривают автоматическое закрытие или приостановление неактивного аккаунта (без предварительного уведомление игрока), но если учетная запись не использовалась на протяжении 6 месяцев. Если на момент приостановления или закрытия подобного аккаунта на счету оставались средства, то клиент может потребовать вывести деньги, отправив соответствующее прошение на электронную почту по адресу support@SuperBoss.com.

Помимо этого, правила SuperBoss предполагают закрытие или приостановление личного кабинета, расторгнув договор с казино, но только при нулевом балансе. Аккаунт будет удален не позднее 7 дней с момента принятия решения.

Правила пополнения депозита и вывода средств

Правила казино SuperBoss затрагивают финансовую сторону онлайн-казино на гривны. Пополнить игровой баланс можно исключительно в гривнах (без комиссии) и только с банковской карты или электронного кошелька, владельцем которого является клиент казино. Денежные переводы с карт и банковских счетов третьих лиц не принимаются.

Минимальная величина пополнения – 50 гривен, а максимальный размер – не более 10.000 UAH одним платежом. При этом правила SuperBoss позволяют внести деньги на депозит мс помощью инструмента, который отсутствует в списке платежных методов. Правда, такое действие нужно предварительно обсудить с финансовым менеджером казино.

Вывод денег осуществляется лишь на способ, который был задействован при внесении баланса. По правилам казино SuperBoss вывести средства со счета можно исключительно на карту либо электронный кошелек, владельцем которых является клиент и при условии, что деньги были отыграны на сумму депозита. Если это ставки на спорт и киберспорт, то с минимальным коэффициентом х1.9 и для отдельных событий – х1.3. Также правила SuperBoss предполагают вывод средств со счета без обязательного оборота с комиссией в 10% от запрашиваемой величины.

Минимальная сумма вывода – 300 гривен, а максимальный размер – 14.000 UAH за одну операцию. Суточный лимит – 30.000, недельный – 150.000 и месячный – 750.000 гривен. Для VIP-игроков лимиты на вывод средств обсуждаются индивидуально с личным финансовым менеджером.

Правила получения бонусов и подарков

Правила SuperBoss описывают получение бонусов при регистрации – они распространяются только на новых игроков и лишь на первые три пополнения баланса. Бонусы в онлайн-казино на гривны остаются актуальными на протяжение 30 дней с момента их поступления на «дополнительный счет». Максимальный размер бонуса – 15.000 гривен.

Если клиент, который участвует в бонусной программе SuperBoss, не вложиться в отведенное время и не выполнить требования по вейджеру действующего бонуса, то бонус автоматически станет неактивным, а отыгранные деньги по нему будут списаны. Одни пользователь имеет право воспользоваться определенным бонусом только один раз. Все подарки и бонусы необходимо отыграть от х5 до х20 раз, в зависимости от вида.

Также в правилах игры на SuperBoss предусмотрены условия «верной сделки» – выигрыш по данной ставке будет аннулирован и на балансе останется только основной депозит. Средства, зачисленные по акции «Cashback» можно использовать на слотах, настольных развлечениях, соревнованиях по онлайн-покеру, пари на спортивных и киберспортивных событиях в Prematch и Live-режимах. Чтобы отыграть внесенный депозит необходимо: 100% на игровых автоматах; 10% на Roulette , live casino, Blackjack, Sport Betting, Poker, ловец снов Dreamcatcher и остальных настольных играх, кроме Baccarat – 0%.

Правила ставок на спорт и киберспорт

Онлайн казино SuperBoss ставки на спортивные и киберспортивные матчи принимает в Prematch и Live по типу: «Одиночные», «Экспресс» и «Системе», и только по линии – список дисциплин и событий с конкретными коэффициентами. Минимальный размер ставки – 3 гривны, а максимальный – определяется администраций SuperBoss на каждый отдельный чемпионат. Выигрыш рассчитывается по коэффициенту ставки.

В правилах игры на SuperBoss упоминается, что казино может без предварительного уведомления и объяснения уменьшать либо повышать максимальную сумму пари на отдельные турниры. Если денег на балансе недостаточно, то ставка не будет принята в обработку. Сделка считается принятой после его регистрации на сервере казино и соответствующего подтверждения.

В действующих правилах SuperBoss отмечено, что в Prematch ставки делать можно лишь до начала матча. Все последующие внесения изменений результатов недействительны и не засчитываются. Если сделка закрыта неправильно, то такое пари отображается на счете и скоро ошибка будет исправлена. При переносе события и, предполагается, что оно все-таки состоится позже, чем через 72 часа с момента отмены – средства по не сыгранным ставкам возвращаются на депозиты участников.

Правила расчета ставок

Правила игры в SuperBoss предполагают, что в случае приостановки и не завершения в течение 24 часов таких событий: футбол после 70 минут; баскетбол – 40 минут; хоккей (NHL) – 54 минуты, европейский хоккей – 50 минут и с мячом – 60 минут; американский футбол – 50 минут и бейсбол – 5 бросков, ставка является выполненной и рассчитывается по результатам, полученным на время остановки матча (за исключением, бадминтона, настольного тенниса, пляжного волейбола и большого тенниса). Ставки по всем другим вариантам считаются неполными (Live-сделки в том числе) и деньг по ним возвращаются на счета участников интерактивных пари.

Помимо этого, в правилах SuperBoss написано, если встреча считается не прерванным и завершенная, такие ставки определяются на период прерывания и не имеют отношение к финальным итогам события (например, команда забьет либо не забьет, кто автор гола, кто забьет первый и т.д.) ссылаясь на данные результаты. Если не прописаны другие условия и организатор принимает решение включить другие турниры, раунды и серии матчей (play-off или play-out) уже после того, как сезон завершился для классификации, чемпионов лиги и т.д., то администрация казино SuperBoss принимает во внимание результаты этих событий.

Для ставок на спорт и киберспорт по типу «Экспресс» и «Система» в матчах по угадыванию предстоящего раунда можно выбрать результат исключительно для одной команды из одной группы. При несоблюдении этого правила SuperBoss, такие сделки признаются недействительными, а деньги по ним возвращаются, даже если система автоматически их примет. Также онлайн-казино на гривны оставляет за собой право без уведомления пересмотреть такие пари до итогового расчета. Если будут разногласия по ставкам, окончательное решение принимает администрация SuperBoss без возможности обжалования.

В казино SuperBoss ставки в Live рассчитываются мгновенно во время чемпионата, но при условии, что результаты уже известны. Интерактивные сделки в Prematch рассчитываются только после завершения матча. Правила игры в SuperBoss на ставках предусматривают, если статистика отличается от официальных источников, то статистика казино и результаты пари являются актуальными. Сделки на спорт, совершенные после начала турнира запрещено добавить в «Экспресс» и «Система» и признаются недействительными и деньги по ним возвращаются во всех случаях, кроме Live-ставок. Также любые пари с уже известными результатами (лайв, не исключение) – считаются недействительными и средства за них будут возвращены в соответствии 1×1.

Правила разрешения споров и претензий

При возникновении спорных моментах за разъяснением следует обращаться в саппорт казино. В правилах SuperBoss прописано, что при определении результата любого требования – записи сервера выступают в качестве последней инстанцией. Если присутствует разница между итогами игры на ПК, планшете или мобильном телефоне и результатами на сервере онлайн-казино SuperBoss, то последние считаются окончательными и обязательными к исполнению.

Как в онлайн-казино делать ставку в режиме лайв

Чтобы сделать ставку в режиме лайв в SuperBoss надо на официальном сайте или в мобильной версии казино перейти во вкладку «Спорт» и нажать на иконку «Live». Загрузится страница со списком лайв-матчей, где нужно выбрать событие и отметить коэффициенты. После этого в купоне выбрать тип пари «Ординар». «Экспресс» или «Система», прописать размер ставки и кликнуть «Поставить».

Учить правила SuperBoss не обязательно, да и не возможно. Однако прочитать их нужно, так как это сведет до минимума количество неоправданных вращений барабанов на игровых автоматах и заключении интерактивных сделок, а также дополнительных разбирательств с технической службой поддержки онлайн-казино на гривны и время на вывод выигрышей. Помимо этого, не лишним будет перед игрой бегло просматривать правила SuperBoss, так как администрация казино оставляет за собой право внести изменения в нормы и условия азартной игры, без предварительного уведомления клиентов.