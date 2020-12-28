Как вывести средства с SuperBoss – пошаговая инструкция

После результативного вращения барабанов на электронных слотах или игры в другие настольные развлечения, каждое надежное онлайн-казино позволяет своим клиентам свободно обналичить выигрыш, и SuperBoss, в том числе. Финансовые операции (внесение денег на депозит и вывод средств в SuperBoss) координирует компания «AFLAME LIMITED», главный офис которой находится на Кипре.

Деятельность казино на гривны регламентируется нормами международного права. На онлайн рынке игровых автоматов SuperBoss работает по стандартам ЕС и имеет соответствующую лицензию № 145183 от оффшорного регулятора Curacao. Регистрация учетной записи доступна только игрокам, которыми исполнилось 18 лет и более. Хоть это и новый бренд в сфере виртуальных игр на реальные средства, казино уже расположило к себе доверие тысяч приверженцев «одноруких бандитов» с Украины, России и стран СНГ.

Способы вывода средств со счета

На официальном сайте онлайн-казино на гривны и через мобильную версию SuperBoss вывод денег осуществляется лишь методом, с помощью которого был пополнен депозит. Учитывайте, что вывод средств с SuperBoss на карту либо электронные кошельки, владельцами которыми клиенты не являются – не производится. Это правило действует во всех лицензированных казино и служит своеобразным инструментом по предотвращению финансовых манипуляций и «бонусхантерства».

Для вывода денег в SuperBoss реализованы такие платежные инструменты:

  • Кредитные и дебетовые карты систем: Visa, МИР, MasterCard, Visa Electron, American Express (AmEx), Discover, PCI DSS (Payment Card Industry Data Security Standard) и Diners Club International.
  • Универсальная платежная платформа AdvCash.

Минимальная сумма вывода денег со счета – 300 UAH, а максимальная величина – не превышает 14.000 UAH за одну транзакцию. Суточный лимит на вывод выигрыша составляет 30.000, недельный – 150.000 и месячный – 750.000 гривен. Для VIP-клиентов лимиты на вывод средств со счета SuperBoss обсуждаются с личным менеджером индивидуально.

По времени выводятся средства с SuperBoss на карту в течение 1-3 рабочих дня и без комиссии. Но прежде чем подавать заявку на вывод денег со счета, сумму внесенного депозита необходимо отыграть не менее одного раза. Если это игра в разделе «Ставки», то минимальный коэффициент ставок должен быть от х1.9 и х1.3 для отдельных матчей. Также существует возможность вывести деньги с SuperBoss без обязательного оборота, но при выводе будет удержана комиссия в размере 10% от запрашиваемого размера.

Как вывести средства на карту

Перед тем, как вывести деньги с SuperBoss, необходимо выполнить обязательные условия по отыгрышу бонуса по вейджеру. Заявки на вывод выигрыша обрабатываются круглосуточно. Чтобы вывести средства с SuperBoss на карту достаточно войти в личный кабинет, перейти во вкладку «Касса», раздел «Вывод». Далее нужно кликнуть на иконку «Card», вбить номер карты, сумму и нажать «Вывести».

Учитывайте, что при первом выводе выигрыша, служба безопасности SuperBoss может попросить клиента онлайн-казино выслать дополнительный пакет документов, подтверждающих личность, возраст и адрес прописки, а также владения платежной карты или электронного кошелька (сканы паспорта, водительского удостоверения либо используемых банковских карт).

Как вывести деньги на телефон

В SuperBoss вывод денег на телефон с помощью мобильной версии для ОС iPhone (iOS) и Android выполняется по идентичному принципу с официальным сайтом онлайн-казино.

При возникновении проблем с выводом средств с SuperBoss обращайтесь в техническую службу поддержки: онлайн чат, E-mail – support@superboss.com и чат-боты в мессенджерах Viber (SuperBossSupport) и Telegram-канал (@SuperBossSupportBot). В зависимости от выбранного метода обращения в саппорт онлайн-казино, ответ приходит в течение от 30 секунд до 20 минут.

Как видите, вывод средств с SuperBoss происходит довольно быстро и не требует дополнительного ввода SMS-подтверждения. Нужно только создать заявку, соответствующую действующим правилам онлайн-казино, и если все хорошо – деньги в оговоренный срок будут переведены на заявленную кредитную или дебетовую карту, банковский счет и электронный кошелек.

SuperBoss проверка купона по номеру ставки в онлайн-казино на гривны

Многие новые пользователи онлайн-казино интересуются, как в SuperBoss проверить купон по номеру ставки? Этот вопрос остается актуальным, поскольку в мобильной версии и на официальном сайте SuperBoss нет специального поля для моментальной проверки купона. Хотя казино является новым брендом в области игровых автоматов, но уже расположило к себе доверие многочисленных сторонников азартных игр на реальные деньги.

Игорная деятельность гемблинг заведения осуществляется по стандартам ЕС и регулируется нормами международного права. Все финансовые операции по игровому балансу в SuperBoss контролирует кипрский холдинг «AFLAME LIMITED». Работает казино на гривны по зарубежной лицензии с регистрационным номером 145183 от оффшорного регулятора Curacao.

Проверка купона в онлайн-казино

Сразу отметим, что сейчас в SuperBoss проверка купона не доступна, так как на виртуальном рынке электронных слотов это казино работает недавно и администрация сайта просто не успела запустить подобную опцию. Отдельное поле, которое за секунды разрешает проверить купон по номеру пари – это удобная функция при регулярном использовании, присутствующая во всех крупнейших букмекерских конторах.  

После небольших доработок и внедрения специального поля в SuperBoss для проверки купона довольны останутся беттеры, которые в лайве делают ставки на спортивные и киберспортивные события. На момент написания статья, клиенты SuperBoss могут  лишь просматривать итоги сделок по типу «Ординар», «Экспресс» и «Система». Достаточно лишь в личном кабинете пользователя перейти во вкладку «Мои ставки». Купон ставок находится в разделе «Спорт», в нижнем правом углу экрана.

В корзину сразу заносится каждая выбранная сделка с отмеченными результатами и коэффициентами. После ввода величины пари, автоматически рассчитывается вероятная сумма выигрыша. Минимальный размер сделки – 3 гривны, а максимальный – определяется отдельно и зависит от конкретного матча. При подтверждении ставки, все купоны SuperBoss получают уникальный номер.

На официальном сайте лицензированного казино на гривны и в мобильной версии SuperBoss заключить интерактивное пари на спортивные и киберспортивные события можно на 35 видов, представленных в линии. Кроме традиционных дисциплин и разделов «Live» (во время турнира) и «Прематч» (до старта матча) в SuperBoss имеются специальные предложения (долгосрочные сделки на спорт и политику), а также малоизвестные в Украине направления («StarCraft», «Гонки Stock Car», «Парусный спорт» и прочие).

Отслеживать результаты спортивных поединков в SuperBoss можно исключительно на официальных источниках, зависящих от типа события.

Теперь вы знаете, что сейчас опция проверка купона в SuperBoss отсутствует. Но мы общались со службой технической поддержки клиентов онлайн-казино, и они нас заверили, что уже скоро в SuperBoss проверка купона после завершения ставки станет доступна, и по времени будет занимать считанные секунды. Для этого необходимо в специальной строке указать номер купона и кликнуть «Проверить».

Как получить и активировать промокод SuperBoss – инструкция для новых клиентов казино на гривны

Маркетинговая сторона является, наверное, самой важной составляющей каждого игорного сайта, поскольку «привлекательность» бонусной программы напрямую влияет на количество новых пользователей и доход игорного заведения. Например, выгодные акции, бонусы за регистрацию регистрации, еженедельные бонусы и розыгрыши в онлайн-казино на гривны проводятся каждый день, а промокоды в SuperBoss на фриспины (бесплатные вращения на игровых автоматах) игроки получают периодически.

Также дружественные проекты за регистрацию в SuperBoss по реферальной ссылке предлагают промокоды, от использования которых клиенты получают дополнительные фриспины или деньги на депозит. Хотя онлайн-казино на гривны – новый бренд в области игровых автоматов, оно уже имеет «целую армию» постоянных игроков.

На виртуальном рынке азартных игр Украины работает SuperBoss по зарубежной лицензии с регистрационным номером 145183 от оффшорного регулятора Curacao и стандартам ЕС. Игорная деятельность данного казино регулируется нормами международного права, а пополнение счета и вывод денег контролирует кипрская компания «AFLAME LIMITED». 

Что такое промокод в онлайн-казино и где его взять

Промокод или бонус-код представляет собой уникальный набор букв и цифр, активируя который можно получить некую прибыль от регистрации и внесения средств на счет либо стать участником какого-нибудь престижного турнирах. Но на официальном сайте и в мобильной версии SuperBoss промокоды используются только для начисления фриспинов на определенных слотах с фиксированной ставкой и лишь за депозит.

Многие новые пользователи казино на гривны интересуются, как получить промокод SuperBoss, а потом его использовать? Найти актуальные бонус-коды можно на странице официальной группы Facebook и на Telegram-канале, а также в личном кабинете SuperBoss, во вкладке «Сообщения».

Кроме этого, после верификации в личном кабинете номера телефона и E-mail, на них периодически будут приходить SMS с бонус-кодами и электронные рассылки. Помните, что распространяются промокоды в SuperBoss на бесплатной основе.

Как правильно активировать промокод в онлайн-казино

Для активации промокода в SuperBoss следует в ЛК нажать на вкладку «Подарки», указать полученную комбинацию символов в специальную строку и кликнуть по стрелочке.

Как уже отмечалось выше, в интернете можно найти бонус-коды SuperBoss от сайтов партнеров, которые предлагают за регистрацию и пополнение депозита получить дополнительную выгоду. Правда, такие предложения являются «недействительными», ведь бонус при регистрации в SuperBoss можно гарантировано получить и без ввода такого бонус-кода, необходимо лишь выполнить обязательные требования.

В заключении напомним,  в SuperBoss промокоды могут получить не только новые клиенты казино, но и постоянные игроки, а также что они распространяются исключительно на фриспины. Чтобы оставаться в курсе актуальных бонус-кодов, чаще посещайте вкладку  «Сообщение», которая находится в ЛК.

На официальном сайте и мобильной версии казино на гривны любой пользователь сможет найти себе игру по вкусу и под настроение. В SuperBoss представлены электронные слоты от лучших провайдеров с высоким процентом выплат, казино с живыми дилерами, распространенные настольные развлечения, престижные чемпионаты по онлайн-покеру, а также ставки на спортивные и киберспортивные события с маленькой маржей и выгодными коэффициентами!

Как на SuperBoss пополнить счет – пошаговая инструкция

Для игры в казино на игровых автоматах, участия в престижных турнирах по онлайн-покеру, популярных настольных развлечениях или совершения ставок на спортивные и киберспортивные события на гривны одной только регистрации мало, еще требуется пополнить счет SuperBoss в украинской валюте. На онлайн рынке гемблинга SuperBoss работает с совершеннолетними игроками по стандартам ЕС и игорной лицензии № 145183 от оффшорного регулятора Curacao.

За финансовые переводы в SuperBoss (пополнение и вывод средств) отвечает холдинг «AFLAME LIMITED», главный офис которого находится на Кипре. Деятельность казино регламентируется нормами международного права. Несмотря на то, что это новый бренд в области виртуальных игровых слотов, он уже смог расположить к себе доверие тысяч поклонников азартных игр с Украины, России и стран СНГ.

Способы пополнения баланса

В мобильной версии и на официальном сайте SuperBoss пополнение счета практически не отличается от других азартных заведений. Внести средства на депозит можно исключительно в гривнах и только с банковской карты или электронного кошелька, владельцем которого является клиент казино. Оплата онлайн в SuperBoss со счетов третьих лиц не принимается.

Для внесения средств на игровой баланс в SuperBoss реализованы следующие платежные инструменты:

  • Кредитные и дебетовые карты систем: Visa, МИР, MasterCard, Visa Electron, American Express (AmEx), Discover, PCI DSS (Payment Card Industry Data Security Standard) и Diners Club International.
  • Мобильные платежи и электронные кошельки: Apple Pay и Киевстар.
  • Универсальная платежная платформа AdvCash.

Пополнение счета на SuperBoss осуществляется мгновенно и без комиссии. Минимальная величина пополнения – 50 гривен, а максимальный размер – зависит от платежной системы, но не более 10.000 UAH одним платежом. Пополнить счет можно и посредством метода, которого нет в списке, но это требует предварительного согласования с менеджером.

Как пополнить баланс банковской картой

Пополнение счета на SuperBoss с карты Сбербанка либо другого банка РФ возможно только при наличии автоматической конвертации валюты. Для карт украинских банков нужно войти в личный кабинет, перейти в раздел «Касса», вкладка «Пополнить». Затем следует нажать на иконку «Card», отметить галочкой «Пополнить счет с бонусом или без», выбрать бонус, указать сумму и кликнуть «Пополнить».

На следующей странице требуется заполнить данные личной банковской карты и нажать «Оплатить».

Дождитесь загрузки окна для ввода проверочного кода, который высылается банком в виде SMS-сообщения на привязанный номер телефона и кликнуть «Подтвердить».

В SuperBoss оплата онлайн по времени занимает считанные секунды. После этого клиенту казино будут доступны: игровые автоматы, рулетка и другие карточные развлечения, ставки на спорт и киберспорт, а также участие в престижных турнирах по онлайн-покеру.

Как пополнить баланс с телефона

В SuperBoss пополнение счета с телефона посредством мобильной версии для ОС iPhone (iOS) и Android происходит по идентичной схеме с официальным сайтом онлайн-казино на гривны.

При возникновении трудностей с пополнением депозита обращайтесь в саппорт: онлайн-чат, E-mail – support@superboss.com и чат-боты в мессенджерах Viber (SuperBossSupport) и Telegram-канал (@SuperBossSupportBot). В зависимости от выбранного метода обращения в техническую службу поддержки SuperBoss, ответ приходит в течение от 30 секунд до 20 минут.

Как видите, чтобы на SuperBoss пополнить баланс с телефона или карты пользователю не нужны профессиональные навыки – достаточно придерживаться вышеизложенной инструкции. Смело пополняйте депозит в онлайн-казино SuperBoss, играйте онлайн на игровых автоматах и настольных развлечениях от известных провайдеров. Также заключайте интерактивные пари на спортивные и киберспортивные события на гривны с высокими коэффициентами и минимальной маржей, выигрывайте деньги и ценные призы, а затем свободно выводите свои выигрыши!

Что делать если забыл логин или пароль SuperBoss

Человечек устроен таким образом, что он не может держать в памяти большой объем информации – это одна из защитных функций мозга. Поэтому многие пользователи свои данные для авторизации в онлайн-казино записывают в блокнот или еще куда-нибудь. Но что делать, если игрок SuperBoss забыл логин от входа в личный кабинет? О том, как в мобильной версии и на официальном сайте казино на гривны узнать свой логин, а также как в SuperBoss восстановить пароль, мы подробно расскажем чуть ниже.

SuperBoss работает по стандартам ЕС, а его азартная деятельность регламентируется международными нормами права. Казино имеет оффшорную лицензию № 145183 от уполномоченного органа Curacao. За пополнение и вывод средств в SuperBoss отвечает кипрская компания «AFLAME LIMITED». Хоть это и новый бренд на виртуальном рынке игровых автоматов, он уже расположил к себе доверие тысяч поклонников азартных развлечений на реальные деньги.

Как восстановить логин в онлайн-казино

Пожалуй, только игрок с «железными нервами», который в SuperBoss забыл логин от доступа к учетной записи, не будет сильно переживать, а все остальные поддаются панической атаке. Такое может случиться с каждым, но для начала следует постараться успокоиться и привести себя в чувство, так как логин от игрового аккаунта в казино можно быстро восстановить.

В SuperBoss в качестве логина используется адрес электронной почты, заявленный при регистрации. Если игрок по каким-то причинам забыл логин SuperBoss – для его восстановления нужно обратиться в саппорт казино: E-mail – support@superboss.com, онлайн-чат или чат-боты в мессенджерах Viber (SuperBossSupport) и Telegram (@SuperBossSupportBot). Среднее время ожидания ответа варьируется от 1 до 15 минут. 

Сотрудник технической службы поддержки клиентов попросит игрока назвать свой ID-номер или телефон, привязанный к учетной записи. После этого оператор пробьет по базе данных онлайн-казино на гривны полученные сведения и назовет действующий логин SuperBoss.

Поэтому очень важно сразу после регистрации, войти в ЛК, перейти во вкладку «Профиль», выбрать раздел «Данные» и заполнить личную информацию о себе: никнейм, указать имя и фамилию, адрес электронной почты и телефон любого мобильного оператора Украины.

Привязка учетной записи к своему аккаунту социальных сетей Facebook или Google тоже не будет лишней. Если в SuperBoss забыл логин от входа в личный кабинет – эта информация поможет быстрее восстановить забытые/утерянные данные для авторизации. 

Как восстановить пароль в казино

Чтобы в SuperBoss восстановить пароль надо нажать на кнопку «Войти» и перейти по ссылке «Забыли пароль».

Откроется новое окно для сброса действующего пароля, где нужно указать электронную почту, привязанную к ЛК и кликнуть «Сбросить». На E-mail будет выслано письмо с инструкцией, как в SuperBoss восстановить пароль.

Учитывайте, что для сброса пароля отводится 60 минут. По истечению времени, кнопка и ссылка станут недействительными, и вы снова должны будете запрашивать восстановлению пароля.

В мобильной версии на телефон или планшет для ОС iOS (iPhone) / Android процесс по восстановлению пароля SuperBoss выполняется по идентичному принципу с официальным сайтом онлайн-казино на гривны.

В заключении еще раз напомним, если пользователь SuperBoss забыл логин, то необходимо обратиться в службу поддержки казино. Тогда как восстановить пароль от игрового аккаунта  можно самостоятельно через специальную форму сброса.

Чтобы не забыть авторизационные данные от входа в личный кабинет SuperBoss, лучше их где-нибудь записать. Мы желаем вам  грандиозных побед и крупных выигрышей на игровых автоматах, настольных развлечениях или ставках на спортивные и киберспортивные события вместе с надежным онлайн-казино на гривны!

Как в SuperBoss войти в личный кабинет – важные моменты

Для игры на электронных слотах с большим процентом выплат и заключения пари на спортивные и киберспортивные дисциплины с высокими коэффициентами и маленькой маржей, необходимо в онлайн-казино на гривны SuperBoss войти в личный кабинет. Чтобы войти в личный кабинет требуется регистрация аккаунта. Сразу отметим, что в мобильной версии и на официальном сайте SuperBoss регистрироваться могут исключительно совершеннолетние игроки. Процесс создания ЛК в лицензированном казино по времени занимает считанные секунды, так как происходит по упрощенной форме и не требует ввода паспортных данных.

На рынке онлайн-игровых автоматов SuperBoss работает по стандартам ЕС и международным нормам права. Азартная деятельность казино регламентируется оффшорной лицензией № 145183, выданной игорным регулятором Кюрасао. За пополнение счета и вывод средств SuperBoss отвечает кипрский холдинг «AFLAME LIMITED», а консалтинговое агентство «XO Corporation NV» является правообладателем сублицензии. Хоть этот бренд в сфере онлайн игровых автоматов появился недавно, он уже расположил к себе доверие тысяч сторонников азартных игр не только с Украины, и России, но даже и стран СНГ.

Вход и распространенные причины отсутствия доступа в ЛК

Вход в личный кабинет SuperBoss выполняется нажатием на соответствующую кнопку, которая находится в правом верхнем углу страницы. Для входа следует указать адрес электронной почты, пароль и кликнуть «Вход». Помимо этого, на официальном сайте казино и в мобильной версии для Android / iOS (iPhone) SuperBoss войти в личный кабинет можно через аккаунты Google и Facebook.

Мобильная версия SuperBoss на телефон или планшет имеет единый игровой счет, полностью идентичный набор функциональных возможностей для управления балансом, бонусы, акции, подарки, розыгрыши и турниры, а также список доступных слотов, спортивных и киберспортивных событий, что и полная версия онлайн-казино на гривны.

Если у игрока не получается выполнить на SuperBoss вход в личный кабинет, то причины могут быть следующие:

  • Неверные данные для авторизации. Нужно проверить введенную информацию для входа в учетную запись – может быть у вас включен «Caps lock», другая раскладка клавиатуры или просто допустили ошибку.

Чтобы восстановить забытый пароль надо нажать на кнопку «Войти» и перейти по ссылке «Забыли пароль». Загрузится новое окно для сброса действующего пароля, где нужно указать электронную почту, привязанную к ЛК. На нее будет выслано письмо с инструкцией.

Учитывайте, что для сброса пароля от входа в учетную запись отводится 60 минут. По истечению времени, кнопка и ссылка станут недействительными, и вы снова должны будете запрашивать восстановление пароля.

  • Блокировка аккаунта. Заподозрив игрока в регистрации нескольких ЛК либо в систематическом нарушении правил сайта, служба безопасности SuperBoss может до выяснения обстоятельств заблокировать «дублирующиеся аккаунты».

В такой ситуации от администрации казино, на верифицированный E-mail нарушителя, будет автоматически сформировано и выслано письмо с объяснением причины, а также уведомлением о том, что вход в личный кабинет SuperBoss и счет заблокированы. 

  • Технические работы. Хоть SuperBoss работает стабильно (подтверждается положительными отзывами), на официальном сайте и в мобильной версии онлайн-казино на гривны иногда ведутся технические работы по улучшению интерфейса.

Если при попытке войти в личный кабинет SuperBoss всплывает ошибка с кодом 502 – это «слетел сервер». В качестве основной причины выступают многочисленные и одновременные запросы адреса сайта. Специалисты уже работают над устранением проблемы. Попробуйте зайти через некоторое время.

При возникновении трудностей с доступом к игровому аккаунту следует обратиться в саппорт SuperBoss: E-mail (support@superboss.com), мессенджеры Telegram (@SuperBossSupportBot) и Viber (SuperBossSupport), онлайн-чат. В зависимости от выбранного метода обращения, время ответа варьируется от 1 до 15 минут.

Интерфейс и функциональные возможности ЛК

На сайте казино и в мобильной версии SuperBoss личный кабинет предусматривает единое цветовое оформление и одинаковый стиль. Интерфейс пользователя логически понятен, максимально удобен для игры на игровых автоматах или онлайн беттинга на реальные деньги. Вкладки для управления учетной записью расположены в боковом меню, что позволяет моментально переходить по ключевым разделам.

В принципе, интерфейс личного кабинета SuperBoss оставляет позитивное ощущение от частого использования. Даже новым клиентам онлайн-казино на гривны не составит труда быстро и легко разобраться в ЛК и нюансах игры.

После регистрации и входа в личный кабинет SuperBoss игрок сможет:

  • Управление финансовыми операциями.
  • Воспользоваться бонусами при регистрации SuperBoss и эксклюзивными подарками, принимать участие в акциях, а также программе лояльности.
  • Играть  на игровых автоматах от популярных провайдеров, делать ставки на спортивные и киберспортивные дисциплины в прематче или Live-режиме, участвовать в престижных соревнованиях по онлайн-покеру.
  • Просматривать историю транзакций по баланс.

Личный кабинет SuperBoss еще выступает в качестве виртуального хранилища личной информации пользователя. Также он надежно защищает и минимизирует возможный риск доступа к личным данным клиента третьих лиц.

Теперь вы знаете, в SuperBoss личный кабинет открывает полноценный доступ к возможностям азартного сайта, а также его интерфейс, функционал и распространенные причины отсутствия доступа к учетной записи. Нам остается только пожелать вам успешной игры на электронных слотах с высоким процентом выплат или ставок на спортивные и киберспортивные события с выгодными коэффициентами и небольшой маржей вместе с онлайн-казино на гривны SuperBoss!

Как зарегистрироваться на SuperBoss, пройти идентификацию и получить бонусы при регистрации – пошаговая инструкция

Для игры на реальные деньги на игровых слотах или заключения интерактивных пари на спорт и киберспорт необходимо зарегистрироваться и пройти идентификацию – это обязательные требование лицензированных онлайн-казино. Сразу отметим, что в мобильной версии и на официальном сайте SuperBoss регистрация доступна только игрокам, которым уже исполнилось 18 лет и занимает считанные секунды, ведь выполняется по упрощенной форме, а также нет необходимости  вводить большое количество личной информации.

Хоть SuperBoss появилось недавно, оно уже расположило к себе доверие тысяч сторонников азартных игр. На онлайн-рынке электронных слотов казино работает по стандартам ЕС. Игорная деятельность этого бренда регламентируется международным нормам права и осуществляется по оффшорной лицензии № 145183, выданной  уполномоченным органом Кюрасао. За финансовые транзакции отвечает кипрский холдинг «AFLAME LIMITED», а консалтинговое агентство «XO Corporation NV» является правообладателем сублицензии SuperBoss.

Как зарегистрироваться на сайте онлайн-казино

Чтобы на официальном сайте SuperBoss зарегистрироваться следует кликнуть по кнопке «Регистрация», появится простая форма, где нужно заполнить всего лишь два поля: адрес электронной почты и придумать пароль (от входа в личный кабинет), отметить галочкой «Согласие» и вновь нажать «Регистрация». В казино на гривны SuperBoss присутствует опция «Быстрая регистрация» с помощью Google-аккаунта или учетной записи социальной сети Facebook.

На этом регистрация на SuperBoss окончена. Правда, для вращения игровых барабанов и заключения пари еще надо заполнить данные о себе, выполнить верификацию и внести средства на баланс.

Как зарегистрироваться через мобильный телефон

Процедура регистрации на SuperBoss на телефоне и подтверждение личности с помощью мобильной версии для ОС Айфон или Андроид выполняется по идентичному принципу с официальным сайтом казино.

Помните, что повторная регистрация на SuperBoss строго запрещена. Один пользователь может зарегистрировать лишь одни аккаунт. При утрате и невозможности восстановить данные для входа в личный кабинет, вы должны сообщить администрацию сайта о желании зарегистрировать «Дублирующую учетную запись». Старый аккаунт будет закрыт, бонусы аннулированы, без возможности восстановления, а деньги на счете – удержаны в пользу SuperBoss.

Подтверждение личности в онлайн-казино

После регистрации в SuperBoss следует выполнить идентификацию личности. Для этого нужно войти в ЛК, перейти в раздел «Профиль», во вкладку «Данные» и заполнить недостающие данные о себе: придумать игровой никнейм, указать имя и фамилию, почту и телефон любого мобильного оператора Украины.

Привязка учетной записи к своему аккаунту социальных сетей Facebook или Google тоже не будет лишней. Если вы забудете логин от входа в личный кабинет SuperBoss – эта информация поможет быстрее восстановить авторизационные данные.

Далее необходимо перейти во вкладку «Безопасность», выбрать вид документа (Паспорт, Банковская карта или другое) и посредством крестика отправить их в саппорт для проверки и прохождения идентификации.

Бонусы при регистрации в онлайн-казино

Приветственные или бонусы за регистрацию на SuperBoss положены только новым клиентам казино на гривны. Чтобы получить бонусы достаточно зарегистрироваться и внести средства на баланс от 50 до 10000 гривен – в зависимости от поощрения. Условия бонусной программы SuperBoss предусматривают обязательный отыгрыш по вейджеру от х18 до х25 раз.

На сегодняшний день в казино SuperBoss действуют три вида бонусов за регистрацию на выбор:

  • «Стартовый» – требует внесение депозита в размере от 50 UAH. На первое пополнение – 150%, на второе и третье – 125% от суммы вносимого баланса. Отыгрыш выполняется по вагеру х18.
  • «VIP» – предполагает пополнение счета от 1000 UAH и более. На первое внесение положено 177%, на второе и третье – 150% от размера депозита. Отыгрыш производится по вагеру х25.
  • «100 FreeSpins» – начисляются сразу при регистрации на SuperBoss, но активными становиться после пополнения баланса в размере 500 гривен и более одним платежом. Бесплатные вращения распространяются только на игровой слот «Sun of Egypt» от провайдера Booongo.

Максимальная сумма бонуса при регистрации в SuperBoss – 15.000 гривен. В стартовом пакете на второе и третье пополнении депозита можно выбрать другой вид бонуса, независимо от первоначального предпочтения.

Как видите, на официальном сайте и в мобильной версии SuperBoss регистрация и идентификация – достаточно простые процедуры и занимают минимум времени. Смело регистрируйтесь на SuperBoss, пополняйте счет удобным для вас способом, выбирайте один из трех видов бонусов за регистрацию, выполняйте условия по его отыгрышу и свободно выводите бонусные средства!

Мобильная версия SuperBoss – интерфейс, преимущества и недостатки

Мобильные технологии и наличие высокоскоростного интернета дают возможность поклонникам азартных развлечений на реальные деньги для игры использовать мобильные гаджеты. Например, мобильная версия SuperBoss позволяет вращать барабаны на «одноруких бандитах» с высоким процентом выигрыша или заниматься интерактивным беттингом с выгодными коэффициентами и маленькой маржей без привязки к ПК и с любой точки планеты.

Работает mobile SuperBoss на онлайн-рынке электронных слотов по стандартам ЕС и соответствующей лицензии (номер регистрации 145183), выданной зарубежным игорным регулятором Curacao. Деятельность мобильного казино SuperBoss координируется  нормами международного права. За пополнение и вывод средств отвечает финансовая компания «AFLAME LIMITED», главный офис которой находится на Кипре. Корпорация «XO Corporation NV» – владелец сублицензии онлайн-казино на гривны.

Хотя казино SuperBoss это новый бренд в сфере азартных игр, оно уже расположило к себе доверие многочисленных сторонников игровых автоматов на реальные деньги.  Официальный сайт SuperBoss и мобильная версия имеют идентичный URL-адрес, что очень удобно. Чтобы войти на mobile SuperBoss нужно на смартфоне либо планшете в адресной строке браузера ввести доменное имя superboss.com.

Интерфейс и возможности казино на телефон

Mobile SuperBoss – это точная копия полной версии сайта, которая предусматривает упрощенный пользовательский интерфейс для игры на популярных мобильных платформах. Она выполнена в спокойной цветовой гамме, где синий и черный – преобладающие оттенки. Интерфейс мобильной версии максимально прост и удобен, а с функционалом сможет быстро разобраться даже начинающий игрок. Здесь реализован аналогичный набор управления азартной игрой, что и на официальном сайте.

Ключевые функции SuperBoss для игры на игровых автоматах или заключения пари на спортивные и киберспортивные события размещены на главном экране или в шаговой доступности от него. Сверху находятся «Регистрация» и «Вход», а также меню пользователя с разделами «Казино», «Спорт», «Live casino», «Промо», «VIP» и «Инфо». По центру акционные предложения, а чуть ниже строка поиска, «Избранное», «Super Hot», «Новинки», «Слоты», «Джекпоты», «Настольные игры» и «История». В «подвале» информация, правила онлайн-казино на гривны, ответственная игра и перечень провайдеров электронных слотов.

После регистрации в мобильной версии SuperBoss и входа в аккаунт, в верхней правой части экрана появится личный кабинет игрока с вкладками: «Профиль», «Касса», «Подарки», «Сообщения», «Магазин» и «Выход из учетной записи».

Игровые автоматы и ставки в mobile казино

Для истинных ценителей карточных игр в SuperBoss мобильная версия представлены самые популярные развлечения на гривны: Blackjack, Roulette online, Poker, Baccarat, «однорукие бандиты» с прогрессивным джекпотом. При этом все электронные слоты представлены самыми лучшими провайдерами (Evolution, Betsoft, Igrosoft, NetEnt, Cyber Slots, Novomatic, Playson и остальные).

В mobile SuperBoss ставки на спорт и киберспорт с высокими коэффициентами и небольшой маржей (от 3 до 8%), в прематче и Live-режимах, охватывают более 20 видами из 60 стран, а также 600 матчей и 200 лиг.

Вариативность росписи в SuperBoss мобильная версия зависит от популярности спортивного матча. На ТОПовые футбольные чемпионаты и Лигу Чемпионов FIFA роспись предусматривает более сотни рынков (тоталы, двойной шанс, гандикапы, форы, комбо маркеты, 1 и 2-й таймы, точный счет, временной интервал и автор гола, угловые/карточки и остальные). Полнофункциональный матч трекер позволяет не только анализировать игру, следить за происходящим на поле в режиме реального времени, но и точнее угадывать результаты спортивного поединка. 

Плюсы и минусы мобильной версии

Mobile SuperBoss лицензированного казино на гривны, соответствующая всем требованиям онлайн рынка электронных слотов и потребностям современных геймеров. По функциональным возможностям она полностью аналогична официальному сайту и предполагает ряд неоспоримых достоинств:

  • Бесперебойное функционирование на мобильных телефонах и планшетах, работающих на ОС Android и iPhone (iOS).
  • Быстрая загрузка пользовательского меню, игровых автоматов и линии ставок казино.
  • Пари рассчитываются моментально либо не позднее 15 минут после официального завершения события.
  • Удобство и простота использования – нет необходимости предварительно скачивать и устанавливать дополнительный софт.
  • Присутствуют опции «Регистрация» и «Верификация», а также можно пополнять баланс и выводить средства со счета, просматривать историю счета и общаться с технической службой поддержки. 
  • Принимать участие в действующих акциях, пользоваться бонусами, вести игру на «одноруких бандитах» с высоким процентом выплат или заключать пари на спорт и киберспорт с минимальной маржей и выгодными коэффициентами.
  • Экономия интернет-трафика.

В SuperBoss мобильная версия минусы, существенно влияющие на азартную игру – не наблюдаются.

В заключении еще раз напомним, что mobile SuperBoss является превосходной платформой для игры на гривны в азартные развлечения. Интерфейс пользователя и функционал имеют хорошую адаптацию, как для профессиональных, так и неопытных клиентов казино. Кроме этого, SuperBoss мобильное онлайн-казино своим пользователям предлагает: один из лучших интерфейсов; качественные игровые автоматы; надежное, простое и удобное для частого использования программное обеспечение.

Как получить на SuperBoss бонусы при регистрации

Маркетинговая составляющая – это важная сторона любого игорного проекта на реальные деньги, ведь от привлекательности бонусной программы зависит количество новых клиентов и прибыль азартного заведения. Поэтому все онлайн-казино на регулярной основе проводят увлекательные акции, раздают промокоды на freespins (бесплатные вращения на игровые автоматы), предлагают приветственные бонусы (SuperBoss, в том числе) и программу лояльности.

Также сайты-партнеры еще распространяют промокоды, от использования которых игроки получают дополнительные фриспины или деньги. В мобильной версии для ОС Android / iOS (iPhone) и на официальном сайте SuperBoss регистрация личного кабинета и идентификация личности доступны только совершеннолетним пользователям.

Деятельность казино регламентируется международными нормами права и соответствующей лицензией № 145183, выданной оффшорным регулятором Кюрасао. Денежные переводы координирует компания «AFLAME LIMITED» (главный офис расположен на Кипре), а консалтинговое агентство «XO Corporation NV» является правообладателем игорной сублицензии. На рынке онлайн-игровых автоматов SuperBoss работает по стандартам ЕС.

Виды бонусов в онлайн-казино

На официальном сайте казино и в мобильной версии SuperBoss бонусы и акции публикуются в отдельном разделе «Промо». На сегодняшний день SuperBoss предлагает два вида бонусов: приветственные (бонусы за регистрацию) и еженедельные.

Стартовые бонусы SuperBoss

В SuperBoss бонусы при регистрации и внесение средств на баланс положены всем новым клиентам казино. Максимальный размер бонуса – 15.000 гривен. Этот вид приветственного поощрения делится на три пакета:

  • «Стартовый» – предусматривает внесение баланса в размере от 50 грн. На первое пополнение – 150%, на второе и третье – 125% от суммы вносимого депозита. Для вывода данного бонуса нужно выполнить обязательные условия отыгрыша по вагеру х18.
  • «VIP» – предполагает пополнение счета от 1000 UAH и более. На первое внесение положено 177%, на второе и третье – 150% от размера депозита. Отыгрыш выполняется по вагеру х25.
  • «100 FP» – бонус начисляется сразу при регистрации, но активным становиться после пополнения баланса в размере от 500 гривен одним платежом. FreeSpins (бесплатные вращения) предоставляются на игровой автомат «Sun of Egypt» от провайдера Booongo.

Условия бонусной программы SuperBoss позволяют в стартовом пакете при очередном пополнении баланса менять вид бонуса, независимо от первоначального выбора.

Еженедельные бонусы SuperBoss

Каждую пятницу SuperBoss своим пользователям предлагает эксклюзивную возможность стать обладателем выгодных предложений на выбор:

  1. 50 FP (FreeSpins на игровые автоматы).
  2. Бонусы на депозит, которые до 125% увеличивают депозит.
  3. Бонусы без депозита – до 500 грн., приуроченные к особым событиям онлайн-казино.

Чтобы получить еженедельные бонусы SuperBoss и ценные призы нужно: в ЛК, во вкладке «Данные» верифицировать номер телефона и адрес электронной почты. На них время от времени будут приходить SMS-сообщения с промокодами и электронные рассылки с выгодными предложениями. Также можно сделать подписку на SuperBoss в социальной сети Facebook или мессенджере Telegram.

Розыгрыши, турниры, акции и программа лояльности онлайн-казино

В казино SuperBoss присутствуют не только бонусы при регистрации, но и регулярно проводятся увлекательные акции, прибыльные розыгрыши и представлена достойная программа лояльности.

  • Розыгрыш «Новогодняя лотерея»

Чтобы стать участником новогоднего розыгрыша пользователь казино должен приобрести лотерейный билет. На цену такого купона влияет размер пополнения счета в SuperBoss (от 200 до 2500 – 200 UAH, более 2500 – 150 гривен). Один игрок может купить неограниченное количество лотерейных билетов.

Для активации купона после внесения средств на баланс нужно совершить оборот на сумму 500 UAH. За вывод каждой 1000 гривен со счета игрока происходит автоматическое списание одного лотерейного купона. Общий призовой фонд новогоднего розыгрыша – 260.000 UAH, а количество призовых мест – 40.

В лотереи разыгрываются ценные призы: MacBook Pro, Apple Iphone 12, Playstation 5, Apple Watch 6, 4K UHD Телевизор LG 43UM7020,, Apple Air Pods, эксклюзивные сувениры от SuperBoss, а также фриспины и бездепозитные бонусы! Предусмотрен обмен подарков на реальные деньги. Победитель будет определен с помощью генератора случайных чисел. Покупая больше лотерейных билетов – вы увеличиваете свои шансы на выигрыш!

  • Блиц-турниры

Блиц-турниры в SuperBoss проходят ежедневно с призовым фондом в 1500 гривен и количеством призовых мест – 8. В подобных турнирах принимают участие все пользователи онлайн-казино, которые сделали определенное число ставок. Минимальная величина ставки – 5 гривен. Определяются победители по общему размеру ставок, совершенных за отведенный период.

По завершении турнира у победителей выигрыш появится в личном кабинете SuperBoss, во вкладке «Подарки». Бонусные средства тоже подлежат обязательному отыгрышу с минимальным вагером х10. Детальные условия акции SuperBoss можно посмотреть на официальном сайте и в мобильной версии онлайн-казино.

  • Кешбэк

В казино SuperBoss кешбэк – частичное возвращение проигранных средств на игровых автоматах, настольных развлечениях либо на спортивных и киберспортивных ставках за расчетный период, который включает 7 суток. Каждую пятницу в 18:00 происходит автоматическое начисление. На процент потраченных денег в азартные игры влияет сумма кешбэка: 30% – до 100,  20% – от 100 до 1000 и 10% – свыше. Кешбэк поступает на счет в виде фиксированной величины и доступен игрокам во вкладке «Подарки», в личном кабинете.

Все активные клиенты онлайн-казино автоматически становятся участниками «Программы лояльности» и получают бонусы SuperBoss, а также специальные очки, увеличивающие их игровой уровень и VIP-статус.

Условия бонусной программы SuperBoss

Любые бонусы SuperBoss действуют на протяжение 30 дней с момента их активации. Если участник бонусной программы не выполнит обязательные условия по вагеру, в оговоренные сроки, то актуальный бонус автоматически станет неактивным, а все выигрыши по нему будут аннулированы. Условия бонусной программы SuperBoss предусматривают важный пункт – один клиент казино имеет право участвовать в определенной акции лишь один раз.

Как уже упоминалось выше, все подарки и бонусы в SuperBoss подлежат обязательному отыгрышу по вейджеру от х5 до х25. Например, вы внесли первое пополнение в размере 500 грн. и вам зачислили 750 UAH в качестве бонуса при регистрации SuperBoss и депозит. Для вывода бонусных средств вы должны покрутить барабаны или сделать ставок на спорт и киберспорт на сумму 13.500 гривен. (750*18).

В заключение отметим, что после регистрации и при внесении первых трех депозитов игрок может отказаться от бонуса за регистрацию или выбрать только один. Не стоит полагать, что бонусы SuperBoss и акции – это способ быстрого и легкого обогащения. К подобным предложениям и розыгрышам необходимо относиться как к захватывающим квестам.

Если у вас получится выполнить условия по вейджеру, то получите не только дополнительную выгоду, но и бесценный опыт, а также удовольствие от игрового процесса. Поэтому смело регистрируйтесь, вносите деньги на баланс, удобным для вас методом, получайте и отыгрывайте приветственные бонусы SuperBoss.

Онлайн-казино SuperBoss правила – как играть на игровых автоматах и сделать ставку в режиме лайв

Каждый интернет проект, основным направлением которого являются азартные игры на реальные деньги, предполагает конкретные правила, описывающие права и обязанности сторон. К сожалению, только малая часть игроков онлайн-казино при заполнении формы для регистрации, читает правила SuperBoss – большинство пользователей, преследуя желание быстрее создать учетную запись, просто ставят галочку напротив «Соглашения» нажимают «Регистрация».

Только такая спешка в дальнейшем может сыграть с вами злую шутку. Дело в том, что незнание правил игры SuperBoss либо осознанное игнорирование норм и требований онлайн-казино, не снимает с клиента ответственности. За грубое нарушение условий использования сайта, личный кабинет игрока будет заблокирована, бонусы аннулированы, а деньги и выигрыши списаны. Поэтому необходимо обязательно прочитать правила SuperBoss.

Казино на гривны SuperBoss функционирует на онлайн-рынке игровых автоматов по стандартам ЕС и зарубежной лицензии 145183, выданной уполномоченным регулирующим органом Curacao. Деятельность SuperBoss регламентируется международными нормами права, а финансовые операции осуществляются через корпорацию «AFLAME LIMITED», наземный офис которой находится на Кипре.

Общие положения и правила игры

Несмотря на то, что в казино SuperBoss правила игры на игровых автоматах и остальных настольных играх либо заключение пари на спортивные и киберспортивные матчи похожи с другими азартными залами, однако все-таки имеются определенные нюансы. Периодически клиенты SuperBoss натыкаются на игровые моменты, требующие вспомогательного разъяснения со стороны. На официальном сайте казино и в мобильной версии и SuperBoss правила детально описаны в разделе «Info», во вкладке «Правила и условия».

  • Правила регистрация

Правила игры на SuperBoss выстраивают развлекательный процесс на электронных слотах в онлайн-казино, а также формируют нюансы и порядок приема ставок, выплату выигрышей и решения спорных моментов. Из этого вытекает, наверное, самое важное правило казино SuperBoss – регистрироваться можно только лицам, достигшим совершеннолетия и пользователям, которые проживают или находятся на момент создания учетной записи на территории государства либо отдельной области, где азартные игры и онлайн-беттинг находятся под запретом. Администрация сайта SuperBoss снимает с себя ответственность за соблюдение таких законопроектов – это долг пользователя.

Правила казино SuperBoss обязывают игроков при заполнении формы для регистрации вводить правдивую и точную личную информацию и в последующем безоговорочное поддержание достоверности конфиденциальных сведений. К примеру, если имело место быть смена фамилии или имени и места жительства – сразу обновить данные в ЛК. Также по правилам SuperBoss с целью проверки личности и подтверждения возраста, онлайн-казино на гривны может в любое время попросить игроков прислать соответствующие документы – сканы паспорта, водительских прав или используемых банковских карт.

Правила игры в SuperBoss запрещают открывать несколько аккаунтов – один клиент может создавать лишь одну учетную запись. Если данные для авторизации были утеряны (при условии невозможности их восстановить), перед регистрацией нового личного кабинета игрок должен сообщить администрацию сайта о намерении создать «Дублирующий аккаунт». Старый счет в казино будет закрыт, а бонусы и выигрыши списаны, без возможности дальнейшего восстановления.

В онлайн-казино SuperBoss правила предусматривают автоматическое закрытие или приостановление неактивного аккаунта (без предварительного уведомление игрока), но если учетная запись не использовалась на протяжении 6 месяцев. Если на момент приостановления или закрытия подобного аккаунта на счету оставались средства, то клиент может потребовать вывести деньги, отправив соответствующее прошение на электронную почту по адресу support@SuperBoss.com.

Помимо этого, правила SuperBoss предполагают закрытие или приостановление личного кабинета, расторгнув договор с казино, но только при нулевом балансе. Аккаунт будет удален не позднее 7 дней с момента принятия решения.

  • Правила пополнения депозита и вывода средств

Правила казино SuperBoss затрагивают финансовую сторону онлайн-казино на гривны. Пополнить игровой баланс можно исключительно в гривнах (без комиссии) и только с банковской карты или электронного кошелька, владельцем которого является клиент казино. Денежные переводы с карт и банковских счетов третьих лиц не принимаются. 

Минимальная величина пополнения – 50 гривен, а максимальный размер – не более 10.000 UAH одним платежом. При этом правила SuperBoss позволяют внести деньги на депозит мс помощью инструмента, который отсутствует в списке платежных методов. Правда, такое действие нужно предварительно обсудить с финансовым менеджером казино.

Вывод денег осуществляется лишь на способ, который был задействован при внесении баланса. По правилам казино SuperBoss вывести средства со счета можно исключительно на карту либо электронный кошелек, владельцем которых является клиент и при условии, что деньги были отыграны на сумму депозита. Если это ставки на спорт и киберспорт, то с минимальным коэффициентом х1.9 и для отдельных событий – х1.3. Также правила SuperBoss предполагают вывод средств со счета без обязательного оборота с комиссией в 10% от запрашиваемой величины.

Минимальная сумма вывода – 300 гривен, а максимальный размер – 14.000 UAH за одну операцию. Суточный лимит – 30.000, недельный – 150.000 и месячный – 750.000 гривен. Для VIP-игроков лимиты на вывод средств обсуждаются индивидуально с личным финансовым менеджером.

  • Правила получения бонусов и подарков

Правила SuperBoss описывают получение бонусов при регистрации – они распространяются только на новых игроков и лишь на первые три пополнения баланса. Бонусы в онлайн-казино на гривны остаются актуальными на протяжение 30 дней с момента их поступления на «дополнительный счет». Максимальный размер бонуса – 15.000 гривен.

Если клиент, который участвует в бонусной программе SuperBoss, не вложиться в отведенное время и не выполнить требования по вейджеру действующего бонуса, то бонус автоматически станет неактивным, а отыгранные деньги по нему будут списаны. Одни пользователь имеет право воспользоваться определенным бонусом только один раз. Все подарки и бонусы необходимо отыграть от х5 до х20 раз, в зависимости от вида.

Также в правилах игры на SuperBoss предусмотрены условия «верной сделки» – выигрыш по данной ставке будет аннулирован и на балансе останется только основной депозит. Средства, зачисленные по акции «Cashback» можно использовать на слотах, настольных развлечениях, соревнованиях по онлайн-покеру, пари на спортивных и киберспортивных событиях в Prematch и Live-режимах. Чтобы отыграть внесенный депозит необходимо: 100% на игровых автоматах; 10% на Roulette , live casino, Blackjack, Sport Betting, Poker, ловец снов Dreamcatcher и остальных настольных играх, кроме Baccarat – 0%.

  • Правила ставок на спорт и киберспорт

Онлайн казино SuperBoss ставки на спортивные и киберспортивные матчи принимает в Prematch и Live по типу: «Одиночные», «Экспресс» и «Системе»,  и только по линии – список дисциплин и событий с конкретными коэффициентами. Минимальный размер ставки – 3 гривны, а максимальный – определяется администраций SuperBoss на каждый отдельный чемпионат. Выигрыш рассчитывается по коэффициенту ставки.

В правилах игры на SuperBoss упоминается, что казино может без предварительного уведомления и объяснения уменьшать либо повышать максимальную сумму пари на отдельные турниры. Если денег на балансе недостаточно, то ставка не будет принята в обработку. Сделка считается принятой после его регистрации на сервере казино и соответствующего подтверждения.

В действующих правилах SuperBoss отмечено, что в Prematch ставки делать можно лишь до начала матча. Все последующие внесения изменений результатов недействительны и не засчитываются. Если сделка закрыта неправильно, то такое пари отображается на счете и скоро ошибка будет исправлена. При переносе события и, предполагается, что оно все-таки состоится позже, чем через 72 часа с момента отмены – средства по не сыгранным ставкам возвращаются на депозиты участников.

  • Правила расчета ставок

Правила игры в SuperBoss предполагают, что в случае приостановки и не завершения в  течение 24 часов таких событий: футбол после 70 минут; баскетбол – 40 минут; хоккей (NHL) – 54 минуты, европейский хоккей – 50 минут и с мячом – 60 минут; американский футбол – 50 минут и бейсбол – 5 бросков, ставка является выполненной и рассчитывается по результатам, полученным на время остановки матча (за исключением, бадминтона,  настольного тенниса, пляжного волейбола и большого тенниса). Ставки по всем другим вариантам считаются неполными (Live-сделки в том числе) и деньг по ним возвращаются на счета участников интерактивных пари.

Помимо этого, в правилах SuperBoss написано, если встреча считается не прерванным и завершенная, такие ставки определяются на период прерывания и не имеют отношение к финальным итогам события (например, команда забьет либо не забьет, кто автор гола, кто забьет первый и т.д.) ссылаясь на данные результаты. Если не прописаны другие условия и организатор принимает решение включить другие турниры, раунды и серии матчей (play-off или play-out) уже после того, как сезон завершился для классификации, чемпионов лиги и т.д., то администрация казино SuperBoss принимает во внимание результаты этих событий.

Для ставок на спорт и киберспорт по типу «Экспресс» и «Система» в матчах по угадыванию предстоящего раунда можно выбрать результат исключительно для одной команды из одной группы. При несоблюдении этого правила SuperBoss, такие сделки признаются недействительными, а деньги по ним возвращаются, даже если система автоматически их примет. Также онлайн-казино на гривны оставляет за собой право без уведомления пересмотреть такие пари до итогового расчета. Если будут разногласия по ставкам, окончательное решение принимает администрация SuperBoss без возможности обжалования.

В казино SuperBoss ставки в Live рассчитываются мгновенно во время чемпионата, но при условии, что результаты уже известны. Интерактивные сделки в Prematch рассчитываются только после завершения матча. Правила игры в SuperBoss на ставках предусматривают, если  статистика отличается от официальных источников, то статистика  казино и результаты пари являются актуальными. Сделки на спорт, совершенные после начала турнира запрещено добавить в «Экспресс» и «Система» и признаются недействительными и деньги по ним возвращаются во всех случаях, кроме Live-ставок. Также любые пари с уже известными результатами (лайв, не исключение) – считаются недействительными и средства за них будут возвращены в соответствии 1×1.

  • Правила разрешения споров и претензий

При возникновении спорных моментах за разъяснением следует обращаться в саппорт казино. В правилах SuperBoss прописано, что при определении результата любого требования – записи сервера выступают в качестве последней инстанцией. Если присутствует разница между итогами игры на ПК, планшете или мобильном телефоне и результатами на сервере онлайн-казино SuperBoss, то последние считаются окончательными и обязательными к исполнению.

Как в онлайн-казино делать ставку в режиме лайв

Чтобы сделать ставку в режиме лайв в SuperBoss надо на официальном сайте или в мобильной версии казино перейти во вкладку «Спорт» и нажать на иконку «Live». Загрузится страница со списком лайв-матчей, где нужно выбрать событие и отметить коэффициенты. После этого в купоне выбрать тип пари «Ординар». «Экспресс» или «Система», прописать размер ставки и кликнуть «Поставить».

Учить правила SuperBoss не обязательно, да и не возможно. Однако прочитать их нужно, так как это сведет до минимума количество неоправданных вращений барабанов на игровых автоматах и заключении интерактивных сделок, а также дополнительных разбирательств с технической службой поддержки онлайн-казино на гривны и время на вывод выигрышей. Помимо этого, не лишним будет перед игрой бегло просматривать правила SuperBoss, так как администрация казино оставляет за собой право внести изменения в нормы и условия азартной игры, без предварительного уведомления клиентов.